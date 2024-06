Hochwasserlage in Süddeutschland: Situation weiter angespannt, Bahnverkehr bleibt unterbrochen

Die Lage aufgrund des Hochwassers in Süddeutschland haben Rettungskräfte auch in der Nacht auf Montag in Atem gehalten. In Bayern ist ein Damm gebrochen, weitere Gemeinden bereiten sich derweil auf Evakuierungen vor. Auch wenn die Unwetterwarnung aufgehoben wurde, ist ein Ende des Starkregens noch nicht in Sicht. Tragische Bilanz des Wochenendes: Ein Feuerwehrmann ist verstorben, zwei Personen werden weiter vermisst.