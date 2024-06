Landkreis Rosenheim rief Katastrophenfall aus, Tiroler Einsatzkräfte mussten Einsatz abbrechen

Die Unwetterwarnung ist aufgehoben, ein Ende des Starkregens ist aber nicht in Sicht: Der Landkreis Rosenheim rief am Montagabend den Katastrophenfall aus. Auch das Land Tirol schickte Hilfskräfte. Diese mussten ihren Einsatz aber abbrechen. In überfluteten Kellern entdeckte man bislang zwei Tote.