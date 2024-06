Einbruchsdiebstahl in Imst: Täter nahmen Goldbarren und Schmuck mit

Imst – Am Samstag gegen Mitternacht brachen bis dato unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Imst ein und durchwühlten dort diverse Schubladen und Schränke. Ebenso wurden durch die Täter zwei Wandtresore, in denen sich Goldbarren, Schmuck sowie ein Sparbuch befanden, aus deren Verankerung gerissen und gestohlen. Eine genaue Schadenssumme kann von den Beamten noch nicht angegeben werden. (TT.com)