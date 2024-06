Einstimmig gegen Misstöne: Innsbrucker Dreierkoalition gibt sich ein enges Korsett

Die neue Innsbrucker Koalition aus „JA – Jetzt Innsbruck“, Grünen und SPÖ, die am Montag ihren „Zukunftsvertrag 2024 bis 2030“ präsentierte, will strikte Widmungsregeln und – bis 2030 – Gratis-Öffis für alle. Der „Bozner Platz neu“ kommt doch noch. Ein Novum: In sämtlichen Gremien verpflichten sich die Koalitionäre zu strikter Einstimmigkeit.