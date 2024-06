Nach Wolfssichtungen in Tristach: Harsche Kritik an Tirols Beutegreifer-Monitoring

Mehrfach wollen Menschen in Osttirol ein Raubtier gesehen haben. Alle Meldungen an die zuständigen Stellen seien aber im Sand verlaufen, kritisiert die Bäuerin und grüne Landwirtschaftskammerrätin Brigitte Amort in einem offenen Brief. Das System, mit dem Hinweise auf Wölfe und Co.an die Behörden herangetragen werden können, sei veraltet. Das Land Tirol widerspricht.