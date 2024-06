Tödlicher Absturz auf der Scharnitzspitze: Opfer war bekanntes Klettertalent

Mit erst 27 Jahren stürzte der aufstrebende Kletterer Martin Feistl am 18. Mai auf der Scharnitzspitze in den Tod. Zwischen 2016 und 2018 war er Mitglied im Expeditionskader des deutschen Alpenvereins und machte in den letzten Jahren mit zahlreichen Erstbegehungen und Expeditionen auf sich aufmerksam.