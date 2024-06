See – Nach Zeugen eines Einbruchsdiebstahls sucht aktuell die Polizei Kappl. Zwischen Dienstagfrüh (7.45 Uhr) und Dienstagmittag (12.45 Uhr) schlugen Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses in See ein. Daraufhin durchwühlten sie das gesamte Haus und ließen Münzen, Schmuck sowie eine Nintendo Switch mitgehen.