Narvik 2029 und Gröden 2031 Gastgeber der Alpin-Ski-WM

Reykjavik – Narvik in Norwegen und Gröden in den italienischen Dolomiten haben am Dienstag beim 55. Kongress des Internationalen Skiverbands (FIS) in Reykjavik den Zuschlag für die Alpin-Weltmeisterschaften 2029 und 2031 bekommen. Narvik setzte sich in der Abstimmung für die Titelkämpfe in fünf Jahren mit 11:8-Stimmen gegen Gröden durch, Soldeu aus Andorra erhielt eine Stimme. Die zweite Runde für die WM zwei Jahre später ging mit 14:6 an Gröden.