Polizeiaktion nach Tierschutz-Protest in VP-Zentrale: Aktivisten verweigerten Räumung

Kurz vor Mittag waren mehrere AktivistInnen des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) in die Parteizentrale der Tiroler ÖVP gestürmt und haben sich in einem Medienraum verschanzt. Bis zum Abend waren vereinzelte Aktivisten nicht zur Aufgabe bereit, fünf von ihnen hatten sich mit Bügelschlössern am Hals festgekettet.