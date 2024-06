Kundl – Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr in Kundl. Ein 36-jähriger Pole war mit Montagearbeiten an einer Lüftungstechnik bei einem Unternehmen beschäftigt und betrat dafür eine provisorische Holzabdeckung über einem Schacht. Plötzlich rutschte die Abdeckung weg und der 36-Jährige stürzte vier Meter in die Tiefe.