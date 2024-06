Zu drei Motorradunfällen kam es am Mittwoch auf Tirols Straßen. Ein 37-jähriger Biker verlor in Obsteig die Kontrolle über sein Fahrzeug, in Osttirol wurde ein 77-Jähriger schwer verletzt. Ebenfalls nach einem Motorradunfall ins Krankenhaus gebracht werden musste ein Ehepaar aus den Niederlanden.