Kufstein Unlimited, Schlagerparade in Kitzbühel und Stromboli feiert Jubiläum: Das ist los in Tirol

Der Frühsommer schleicht sich langsam an Tirol an. Die Tage und Nächte werden nicht nur länger, sondern auch wärmer und damit steigt auch die Lust, wieder etwas zu unternehmen. Das erste Juniwochenende hat einige Kracher im Angebot. So feiert das Stromboli in Hall zwei Tage lang Geburtstag und mit Kufstein Unlimited werden in der Festungsstadt wieder einige Konzerte unter anderem von Lemo, Cari Cari, Yasmo & die Klangkantine über die Bühnen gehen. Schlagerfans wiederum können am Samstag nach Kitzbühel schauen wo Florian Silbereisen die Superstars der Branche nach Tirol holt.