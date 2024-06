Zwei Leidenschaften, vereint in Seefeld: Anna Powerlifter als Ehrengast bei der Lori Con

Gewichte stemmen, Kostüme nähen und in einer Metal-Band singen, die Finnin Anna ist eine Powerfrau mit vielen Facetten. Im Alltag ist sie Ärztin, in ihrer Freizeit verwandelt sie sich in „Anna K Powerlifter“, die muskulöseste Cosplayerin der Welt – so auch am Wochenende in Seefeld. Selbst ohne schrille Outfits fällt sie auf. Ein Porträt.