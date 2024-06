Hochkarätige Gästeliste: Papst besucht Forum Alpbach online

Alpbach – Das Europäische Forum Alpbach (EFA) wartet heuer vom 17. bis 30. August mit einer hochkarätigen Gästeliste auf. Erwartet werden unter anderen der ehemalige deutsche Vizekanzler und Außenminister Joschka Fischer, die CEO von Infineon Austria Sabine Herlitschka, der polnische Justizminister Adam Bodnar, die ehemalige Bürgermeisterin von Barcelona Ada Colau sowie die Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und Anton Zeilinger. Ein Höhepunkt wird die geplante Videoliveschaltung mit Papst Franziskus zur Eröffnung der „Europe in the World Days“ sein. Das kündigt EFA-Sprecher Andreas Berger an.