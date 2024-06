Mehr als nur ein Kreuz machen: Was man zur EU-Wahl wissen sollte

Am Sonntag schreitet Österreich zur Wahlurne. Denn am 9. Juni kann die Bevölkerung ihre 20 VertreterInnen für des EU-Parlaments wählen. Aber wo wähle ich und um was geht es bei der Wahl eigentlich genau? Häufig gestellten Fragen – und Antworten – zur EU-Wahl im gesammelten Überblick.