In der 31. und vorletzten Runde der tt.com Regionalliga Tirol setzte sich der SC Kundl dank zweier Treffer in den Schlussminuten 3:1 gegen den SV Kematen durch. Roger Kühmaier absolvierte nach sechseinhalb Jahren das letzte Heimspiel als Kundl-Coach. Bei uns könnt ihr euch das Spiel in voller Länge anschauen!