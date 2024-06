Radfahrerin bei Kollision mit Pkw in St.Johann verletzt: Fahrerflüchtiger Täter gesucht

St. Johann in Tirol – Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt derzeit die Polizei in St. Johann in Tirol. Laut den Ermittlern fuhr Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr eine 19-jährige Ungarin mit ihrem Fahrrad im Ortsgebiet von St. Johann in Tirol, im Bereich Niederhofen, zur Arbeit, als ein blauer Pkw rücklings aus einer Einfahrt kam und die Fahrradfahrerin erfasste. Die Frau prallte durch den Sturz zu Boden und blieb kurze Zeit auf der Straße liegen.