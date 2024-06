Gewitterwarnung für Tirol auch am Sonntag, Hochwassergefahr steigt

Am Samstagnachmittag zog ein starkes Gewitter mit Hagel übers Unterland. Es kam zu Murenabgängen in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel. Für Sonntag gibt es weiterhin eine Gewitterwarnung. Mit Niederschlägen ist auch in der Nacht auf Montag zu rechnen, was die Wasserstände in den Bächen und Flüssen steigen lässt.