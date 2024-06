„So etwas haben wir noch nie gesehen“: Schwerer Hagel, Verletzte und massive Schäden im Unterland

Hagel und Starkregen sorgten in Tirol am Sonntag für zahlreiche Feuerwehreinsätze und Schäden. Besonders betroffen war der Bezirk Kufstein. Durch den Hagel wurden in Schwoich mehrere Personen verletzt, eine Spur der Verwüstung zieht sich durch den Ort. Ein Erdrutsch verlegte die B171 in Zams, eine Wandergruppe mit Kindern musste mit dem Polizeihubschrauber geborgen werden.