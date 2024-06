Einfach nur zum Fremdschämen

Ausländer raus aus dem Zillertal. Der Tourismus im Tal dürfte sich für diese ausländerfeindlichen Parolen schön bedanken. Was derzeit bei uns abgeht, ist nicht nur zum Fremdschämen. Dass bei einer 3-Euro-Party der Landjugend in Uderns die Veranstalter nicht einmal eingegriffen und den offenen Rassismus zu Gigi D’Agostinos „L’amour toujours“ zugelassen haben, stimmt nachdenklich. Hier geht es schließlich um Haltung und um Werte – auch in einer alkoholgeschwängerten Party-Atmosphäre. Nicht um Ausreden oder Wegschauen.