GUTMANN Speicherpellets – Versorgungssicherheit und höchste Qualität

Seit Mitte 2020 füllt und leert sich der GUTMANN Pelletsspeicher in Hall in Tirol, der mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10.000 Tonnen der größte seiner Art in Österreich ist. Diese beachtliche Kapazität gewährleistet eine kontinuierliche Versorgung mit hochwertigen Holzpellets für Tirol und Vorarlberg. Premiumqualität wird durch interne Prüfverfahren langfristig gesichert. Hochmoderne Anlagentechnik garantiert einen Staub- und Feinanteil von unter 0,1 %. Bei der Beladung des Silofahrzeugs und beim Einblasvorgang beim Kunden wird jedes Detail von den erfahrenen Gutmann-Mitarbeitern mit höchster Sorgfalt behandelt.

Die Belieferung erfolgt flexibel, verlässlich und pünklich – entweder lose per Silo-LKW oder in handlichen Säcken.

Für kleineren Bedarf an Brennstoffen bietet GUTMANN an 4 Standorten in Tirol Speicherpellets, Briketts und Ofenholz als Sackware an. Die „Ab-Hof“-Verkaufstellen befinden sich in Kitzbühel, Hall, Innsbruck und Ötztal Bahnhof.