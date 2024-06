Flirsch – Bereits am Samstag war eine 46-jährige Frau in Flirsch von einem vermeintlichen Mitarbeiter eines Online-Bezahldienstes kontaktiert worden. Er gab an, dass von ihrem Konto eine Abbuchung in der Höhe von rund 1000 Euro in indischer Währung getätigt worden sei und fragte die Frau, ob dies korrekt sei.