EU-Stimmzettel, nationaler Denkzettel

Nein. Rechts abgebogen ist die EU bei der Parlamentswahl nicht. Aber den Schwerlaster Europa zieht es ganz eindeutig nach rechts, selbst wenn der Spurhalteassistent der politischen Mitte letztlich einigermaßen den Kurs gehalten hat. So weit, so klar. Was die Wahlen in den Ländern noch gezeigt haben: Es wurden so viele Denkzettel verteilt, wie wahrscheinlich noch nie. Gewählt wurde offiziell das Europaparlament, aber auf dem Stimmzettel standen ganz oft die nationalen Parteien.