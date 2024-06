Bereits am Dienstag gingen etwa 300 Mitarbeiter von Novartis und Sandoz in Kundl in einen Warnstreik, am Mittwoch sollen sich laut ÖGB in Schaftenau rund 500 Personen an dem Ausstand beteiligt haben. Es wird für einen „fairen Abschluss“ der KV-Verhandlungen in der Pharmaindustrie gestreikt.