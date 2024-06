Regierung legt Datum fest: Nationalratswahl findet im September statt

Ende September, exakt fünf Jahre nach der letzten Wahl, wird in Österreich der neue Nationalrat gewählt. Dies lies das Kanzleramt am Dienstag verlautbaren. Offiziell soll der Termin in der Regierungssitzung am Mittwoch beschlossen werden. Als derzeitiger Umfragefavorit geht die FPÖ ins Rennen.