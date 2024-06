Kompensieren statt verzichten: Was man bei zu hohem Cholesterin wirklich tun kann

Viele Menschen leiden an zu hohem Cholesterin. Dass sie dann völlig auf Butter und Co. verzichten müssen, hält Birgit Trenkwalder-Prantl nicht für den richtigen Ansatz. Die Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin setzt auf Kompensation. So dürfen sich ihre Patientinnen und Patienten auch mal eine Fleischkassemmel gönnen, wenn ihnen danach ist – wichtig sei nur, dass auch Gemüse nicht zu kurz kommt. Was für Tipps sie noch hat, hört ihr in unserem „Gut zu wissen“ Podcast – dieses Mal über Cholesterin.