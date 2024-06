Innsbruck – In einem Mehrparteienwohnhaus in Innsbruck wurden am Mittwoch zwei Kellerabteile aufgebrochen. Zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu Abteilen und stahl daraus unter anderem ein E-Bike, ein Akkuschrauber und eine Schlagbohrmaschine. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (TT.com)