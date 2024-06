Kitzbüheler Ehepaar handelte mit gefälschten Kunstwerken: Schaden weit über eine Million Euro

Das seit Herbst inhaftierte Paar (65, 60) muss am Donnerstag am Landesgericht zum Prozess wegen gewerbsmäßig schweren Betruges erscheinen. Bis zu zehn Jahre Haft drohen. Im Rahmen eines Kunsthandels waren gefälschte Drucke von Keith Harin, Andy Warhol und Co verkauft worden. Der angeklagte Schaden beträgt weit über eine Million Euro.