Innsbruck – Das Verfahren um die lokale Nebenbeteiligung des Tiroler Bauunternehmens Fröschl im Baukartell ist rechtskräftig abgeschlossen. Für die Zeit von 2005 bis 2016 hatte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) Fröschl in einzelnen Bauvorhaben in Tirol „in geringer Intensität“ die Teilnahme an Preisabsprachen, Marktaufteilungen und Informationsaustausch bei Bauausschreibungen vorgehalten.