Alternativen zum EM-Auftakt: Das ist dieses Wochenende in Tirol los

Wem an diesem Wochenende nicht nach “Fußball schauen“ ist, dem wird in Tirol einiges an Alternativprogramm geboten. So findet noch das ganze Wochenende Crankworx statt, in Kitzbühel wird geschwitzt und in Kufstein die 90er gefeiert. Die Highlights aus den Bezirken findet ihr in unserem Überblick.