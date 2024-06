Bike-Action in Innsbruck, Kitzbühel im Lauffieber und back to the 90ies in Kufstein: Das ist los in Tirol

Auch wenn sich der Sommer noch nicht von seiner besten Seite zeigt, zeigen zumindest die Events in Tirol was sie können. So findet noch das ganze Wochenende Crankworx statt, in Kitzbühel wird geschwitzt und in Kufstein die 90er gefeiert. Die Highlights des Wochenendes findet ihr in unserem Überblick.