Werden Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich zu früh entlassen? Darauf verweist Andrea Brem, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser, nach dem jüngsten Frauenmord in Wien. Sie tritt für eine strengere Praxis ein. Franz Altenstrasser, Leiter der Psychiatrie in Hall, warnt vor zu einfachen Konzepten und Zuschreibungen.