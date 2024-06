„Innferno“ in Innsbruck: Die besten MMA-Kämpfer zeigen ihr Können

Mit Fäusten und Beinen, im Stehen und auf dem Boden wird gekämpft: „Mixed Martial Arts“, kurz MMA, ist die weltweit am schnellsten wachsende Sportart. „Es ist eine Mischung aus Boxen, Kickboxen, Judo, Ringen und Bodenkampf“, erklärt Hannes Schneider, Veranstalter des „Innferno Fighting Championship“, bei „Tirol live“. Am Samstag treten im Innsbrucker Congress insgesamt 20 MMA-Kämpfer aus aller Welt an.