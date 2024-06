Biberwier – Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag eine 16-Jährige in die Klinik Garmisch geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, fuhr die deutsche Schülerin im Rahmen eines Schulausflugs in Biberwier mit einem Mountaincart auf dem Forstweg vom Marienberg talwärts.