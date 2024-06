Rettenschöss – Einen Wolf in Rettenschöss im Bezirk Kufstein hat die Tiroler Landesregierung am Donnerstag zum Abschuss freigegeben. Am Dienstag sei in einem Almgebiet ein etwa 200 Kilo schweres Jungrind tot aufgefunden worden, hieß es in einer Aussendung. Laut Amtstierarzt besteht der Verdacht auf Beteiligung eines Wolfes.