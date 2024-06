„Jeder weiß, dass ich kein Nazi bin“: Tiroler Ex-Grüner nennt Vorwürfe „absurd“

Ein Posting von Jänner führte am Montag in Innsbruck zu einer Hausdurchsuchung bei Ex-Bürgermeisterkandidat Chris Veber. Er betont, seine Äußerungen seien klar als „satirisch“ zu erkennen – und sieht die Beschlagnahmung seiner Daten als „Bestrafung ohne Gerichtsurteil“ an.