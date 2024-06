Tannheim – Freitagvormittag um 10.45 Uhr war eine 30-jährige Deutsche mit einer Gruppe von Kollegen im Gebiet Neunerköpfl in Tannheim paragleiten. Als sie mit ihrem Gleitschirm zum Landeanflug am Landeplatz Neunerköpfl ansetzte, trieb es sie mit dem Schirm in Richtung Tannheimer Straße (B199) ab.