Imst – Freitagmittag um kurz nach zwölf Uhr stahlen zwei bisher unbekannte Täter in einem Schuhgeschäft in der Industriezone in Imst Schuhe. Laut Polizei wurde eine Angestellte auf die beiden Diebe aufmerksam, weil sie beim Verlassen des Geschäftes die akustische Diebstahlsicherung auslösten.