Zammerberg – Eine Canyoningtour in Zammerberg endete am Freitag mit einer Bergung per Hubschrauber, berichtet die Polizei. Zu Mittag führten ein 28-Jähriger und eine 25-Jährige eine sechsköpfige Gruppe aus Deutschland bei der Tour am Kronburgbach an. Während eines Abseilvorgangs im unteren Abschnitt der Schlucht wurde die Gruppe gegen 15.20 Uhr vom rasanten Anstieg des Wasserspiegels überrascht.