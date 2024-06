Spiel in voller Länge: Kitzbühel krallte sich im Herzschlagfinale den Titel

Der FC Kitzbühel krönte sich in der tt.com Regionalliga Tirol zum Meister. Die Gamsstädter feierten am Samstag vor knapp 1000 Fans beim Saisonfinale einen 2:1-Heimsieg über die WSG Tirol Juniors und steigen damit in die Westliga auf. Volders verteidigte Platz drei.