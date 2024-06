Das Superwahljahr erlebt mit der Nationalratswahl am 29. September seinen Höhepunkt. Abgerundet wird es mit den Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark. Bei allen drei Wahlgängen strebt die FPÖ in die jeweilige Regierung, bei allen drei Wahlgängen steht die ÖVP auf dem Prüfstand.