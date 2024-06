Zur Erinnerung an NS-Opfer, die in Axams, Birgitz und Götzens gelebt haben, werden sogenannte „Stolpersteine“ verlegt. Wir haben mit dem Axamer Matthias Haslwanter gesprochen, der das Projekt für seine Uroma initiiert hat. Sie wurde in der Tötungsanstalt Hartheim 1941 vergast.