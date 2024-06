Telfs – Einbruchsalarm in Telfs. Zwischen Sonntag dem 26. Juni um 20.30 Uhr und Montag, dem 17. Juni 7 Uhr brachen bis dato unbekannte Täter über ein Fenster in ein Vereinslokal in Oberhofen ein. Wie die Polizei mitteilt, stahlen die Täter dabei eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro. Die Schadenssumme ist derzeit noch unklar. (TT.com)