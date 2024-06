Going am Wilden Kaiser – Eine 83-jährige Spaziergängerin wurde am Montag in Going von einem Hoftrac erfasst. Die Frau stürzte, zog sich eine schwere Kopfverletzung zu und musste ins Krankenhaus St. Johann gebracht werden. Später wurde sie in die Innsbrucker Klinik überliefert, wo sie, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, am Dienstag verstorben ist.