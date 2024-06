Telfs zieht Künstler regelrecht an: Christina Stürmer und „Edmund“ in Kuppelarena

Christina Stürmer wird am Freitag in der Telfer Kuppelarena im Rahmen ihrer „MTV Unplugged“-Tour auftreten. Es ist ihr einziger Auftritt in Westösterreich und sie hat sich den Ort selbst gewählt. Auch „Edmund“ kommen nächstes Jahr für ihr einziges Tirol-Konzert nach Telfs. Was Künstler an der Marktgemeinde reizt.