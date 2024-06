Im Südtiroler Gadertal hat sich die Lage in der Nacht auf Dienstag verschlimmert. Bereits am Montagabend mussten Berichten italienischer Medien zufolge 22 Häuser wegen eines Murenabgangs evakuiert werden, am Dienstagvormittag wird bereits von 56 Häuserevakuierungen berichtet.