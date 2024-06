Die Tore und Highlights: Last-Minute Treffer rettet Portugal gegen Tschechien

Erst ein Jokertor von Francisco Conceicao in der Nachspielzeit hat Cristiano Ronaldo und Portugal am Dienstag einen 2:1-(0:0)-Sieg über Tschechien und damit den Start in die UEFA EURO 2024 gerettet. In Leipzig gab der Titelgewinner von 2016 zwar fast nach Belieben den Ton an, fing sich bei einem der wenigen Gegenangriffe aber das 0:1 ein und brauchte schließlich ein Eigentor von Robin Hranac (69.) sowie die späte Erlösung durch den erst dreifachen Teamspieler Conceicao (92.).