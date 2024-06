Euphorie und Entertainment beim Public Viewing vor dem Sillpark

Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft können sich Fußballbegeisterte in Innsbruck noch bis 14. Juli auf ein kostenloses Public Viewing freuen. Unter freiem Himmel werden beim einzigen Open Air Public Viewing in Innsbruck auf dem SILLPARK-Vorplatz alle Spiele aus dem Gastgeberland Deutschland live in HD übertragen.

© Astner