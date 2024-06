Hitze macht Schwimmern zu schaffen: Bucher behält kühlen Kopf und ist wieder im Finale

Kaum einer schmettert so schnell durchs Wasser wie er: Der Tiroler Simon Bucher hat schon EM-Silber und peilt am Donnerstag weiteres Edelmetall an. Über 100 m Schmetterling gilt er als noch stärker, schwamm sogar als Zweitschnellster ins Finale. Doch die Temperaturen derzeit in Belgrad lassen sogar Bucher schwitzen. Ist eine mögliche Medaille in Gefahr?