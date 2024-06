Mattle fordert Verkehrskommissar in EU für Österreich, Tirol beim Transit weiterhin ohne Rückhalt

Tirols Landeshauptmann versuchte am Mittwoch auf EU-Ebene die Transit-Position Österreichs erneut zu stärken. Die Beamtenschaft in Brüssel verharre aber auf alten Positionen, ärgert sich Mattle nach Gesprächen mit der „DG Move“. Wieso also nicht das EU-Verkehrskommissariat mit einem Vertreter Österreichs besetzen?